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7 октября, 12:30

Лахтер: «Соловьев снял квартиру у Аршавина. Сразу завел лемура и экзотических собак»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте экс-полузащитнике «Динамо» и «Зенита» Иване Соловьеве.

— Соловьев сам виноват, что не раскрылся в «Зените»?

— Начнем с того, что много шансов там он и не получил. Окончательно зачехлил его уже Виллаш-Боаш...

Соловьев мог бы там заиграть, если бы полностью сконцентрировался на футболе. Мальчишка-то способный. Шустрый, по-спортивному злой, дисциплинированный. Вообще не употребляет алкоголь. Но деньги немножечко вскружили голову. Чудил в Питере со своей Аней.

— Как?

— Тратили бабки направо и налево. Покупали дорогие автомобили, снегоходы, завели лемура и экзотических собак. Я говорил: «Какие на фиг лемуры?! Вам что, делать нечего? Родите ребенка!» Квартиру они снимали у Аршавина. Помню, заехал я в гости. Пока на кухне сидели, собачка мои туфли сожрала. Пришлось новые покупать... А как Ваня вел себя за рулем?

— Гонял?

— Не то слово! Дурдом! Даже по переулкам летал на несусветной скорости. Я с ним прокатился — сразу напихал: «Ты что творишь? А если ребенок на дорогу выскочит? Ты же не успеешь затормозить!» Соловьев усмехнулся: «Так не выскочил же...» Мозги на место встали после случая с Ильиным, его кентом по динамовскому дублю. Тот устроил ДТП, двое погибли — ну и присел на пять с лишним лет. Ваня, кстати, другана не бросил, в тюрьме финансово помогал.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Иван Соловьев
ФК Зенит
Деннис Лахтер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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