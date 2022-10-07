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7 октября, 13:00

Лахтер: «Милевский денег заработал нормально — и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте экс-полузащитнике киевского «Динамо» Артеме Милевском.

— Какие же разные у вас клиенты.

— Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально — и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора. Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

— Зато на автомобили не скупился.

— О, да — «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры. С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

— Какие?

— Есть денег пароход — куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!» Он и Алиев — два раздолбая... В какой-то момент вроде взялись за ум. Заиграли — и полгода были в завязке! Только я подумал: «Какие молодцы!» — звонок из Киева: «Я твоих этих *** всех на ***!»

— Игорь Суркис?

— Да. «Михалыч, угомонись! Что случилось?» Оказалось, за Милевским и Алиевым полчаса гонялись по городу два полка ДПС. Заблокировали где-то в районе Майдана. Те народу едва не насшибали.

— На знаменитом 720-м BMW?

— 750-м. Оба выйти из машины не могли — вывалились, упали! Их ноги не держали!

— Слава богу, никого не убили.

— В том-то и дело! Сколько раз Миля на автомобиле переворачивался! Он будто заговоренный. А кто-то как Андрюха Гусин — раз, и все...

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Артем Милевский
Деннис Лахтер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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