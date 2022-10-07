Агент Муминов считает академию «Динамо» самой сильной в России
Агент Кахор Муминов считает, что сейчас самая сильная футбольная академия в России у московского «Динамо».
— Один из самых больших талантов в РПЛ сейчас — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который, увы, выступает за сборную Армении, а не за национальную команду России. Как можно было его упустить?
— Каждый игрок вправе выбирать себе сборную. Другое дело, что, например, защитник «Динамо» Саба Сазонов, который имел полное право играть за сборную Грузии, поступил не совсем корректно. Нужно было просто предупредить российскую сборную о своем неприезде. Мы узнали об этом опосредованно, так как штаб сборной контактировал с нашим клиентом Хотулевым на предмет замены Сазонова.
— Верите, что Томас Тухель хотел видеть Арсена Захаряна в «Челси»?
— Да. «Челси» планировал приобрести полузащитника «Динамо». Это достоверная информация. Радует, что на футболиста сборной России обратил внимание столь статусный клуб. Хорошо, что английская сторона не поставила политику во главу угла.
— А Захарян действительно настолько талантлив?
— Конечно. Вообще, в «Динамо» очень сильная молодежь. Захарян, Тюкавин, Гладышев. Это говорит о том, что сейчас академия «Динамо» доминирует в России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1