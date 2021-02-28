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Первые минуты Промеса в «Спартаке» после возвращения. Яркие фото

14:50
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле принимает «Рубин» в матче 20-го тура Тинькофф Чемпионата России.

С первым минут на поле вышел полузащитник красно-белых Квинси Промес. Он вернулся в московский клуб из «Аякса» в последний день трансферного окна и сразу попал в основной состав команды.

Голландский футболист играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». Всего за клуб на его счету 135 игр, в которых он забил 66 мячей и сделал 44 передачи.

28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин». Первый матч Квинси Промеса после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Следить за матчем «Спартак» — «Рубин» можно в онлайн-трансляции «СЭ»

Спартак — Рубин

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