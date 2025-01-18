Кузнецов заявил, что Бабаев не хотел видеть его в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым.

«У меня не сложились отношения не с клубом, а с новой властью. Бабаев изначально делал все, чтобы я не попал в ЦСКА. Он затягивал мое зачисление в команду. Хотя Евгений Леннорович [Гинер], когда я был у него в кабинете, пригласил Бабаева и дал задание устроить меня на работу. Но Роман Юрьевич все это затягивал.

Я себя не считал легендой ЦСКА, а просто хотел работать на благо родного клуба. Но мне сразу сказали, что не возьмут в первую команду, а предложили ездить по городам и искать талантливых футболистов. Однако после первой же поездки меня начали глушить и в итоге выдавили. Никаких предупреждений, никаких выговоров не было. Просто взяли и уволили.

С чем было связано такое отношение? Ко мне с большим уважением относились не только болельщики, но и сотрудники клуба, игроки. Я мог сказать правду любому. Наверное, это не нравилось Бабаеву», — заявил экс-футболист «РБ Спорт».

Кузнецов выступал за красно-синих с 1984 по 1991 год и становился в их составе чемпионом и обладателем Кубка СССР. Сейчас 59-летний россиянин тренирует медиафутбольную команду 2Drots.