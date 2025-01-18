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Сегодня, 12:58

Кузнецов заявил, что Бабаев не хотел видеть его в ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым.

«У меня не сложились отношения не с клубом, а с новой властью. Бабаев изначально делал все, чтобы я не попал в ЦСКА. Он затягивал мое зачисление в команду. Хотя Евгений Леннорович [Гинер], когда я был у него в кабинете, пригласил Бабаева и дал задание устроить меня на работу. Но Роман Юрьевич все это затягивал.

Я себя не считал легендой ЦСКА, а просто хотел работать на благо родного клуба. Но мне сразу сказали, что не возьмут в первую команду, а предложили ездить по городам и искать талантливых футболистов. Однако после первой же поездки меня начали глушить и в итоге выдавили. Никаких предупреждений, никаких выговоров не было. Просто взяли и уволили.

С чем было связано такое отношение? Ко мне с большим уважением относились не только болельщики, но и сотрудники клуба, игроки. Я мог сказать правду любому. Наверное, это не нравилось Бабаеву», — заявил экс-футболист «РБ Спорт».

Кузнецов выступал за красно-синих с 1984 по 1991 год и становился в их составе чемпионом и обладателем Кубка СССР. Сейчас 59-летний россиянин тренирует медиафутбольную команду 2Drots.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
Роман Бабаев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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