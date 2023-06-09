«Торпедо» продлило контракт с полузащитником Ениным

«Торпедо» в Telegram-канале объявило о продлении контракта с полузащитником Иваном Ениным.

Новое соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

Енин выступает за «Торпедо» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 27 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.