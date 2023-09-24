Кузьмичев: «Джикия — боец, он сможет выиграть конкуренцию в «Спартаке»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«У «Динамо» были хорошие моменты. Где-то у «Спартака» хорошо сыграл вратарь, где-то повезло. Для болельщиков в целом игра была интересной, смотрелась. А то, что красно-белые сыграли три матча на ноль... Считаю, выводы надо делать после 10 туров», —

Также он высказался об отсутствии защитника Георгия Джикии второй матч подряд в стартовом составе «Спартака».

«Конкуренцию в футболе никто не отменял. Тренер видит пару защитников Дуарте и Бабич. Но тут еще играет фактор того, что, если Бабич и Георгий будут смотреться в тренировках одинаково, тренер все равно отдаст предпочтение Бабичу. Это его креатура. Он должен показать руководству, что игрок приобретен правильно. Но Георгий — боец, он сможет выиграть конкуренцию», — добавил специалист.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.