Баринов рассказал о стычке в матче с «Зенитом»: «Вендел чуть-чуть душил»

Баринов рассказал о стычке в матче с «Зенитом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о потасовке в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).

«Вендел чуть-чуть душил, когда с Тикнизяном была стычка. Настрой команды перед матчем? Я все-таки капитан, имею право говорить молодым. Темыч [Дзюба] сказал все в раздевалке. Но ничего не могу рассказать», — сказал Баринов журналистам после матча.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.