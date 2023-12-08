«Локомотив» — «Урал»: Дзюба и Глушенков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на первый матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Дзюба, Глушенков.

Запасные: Гильерме, Худяков, Самошников, Кузьмичев, Погостнов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Пиняев, Сарвели.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Газинский, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Каштанов.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Мамин, Кулаков, Сунгатулин, Сиссе, Кики, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме Шеттине.