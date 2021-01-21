Кутепов: «Мой агент работает с руководством «Спартака». Посмотрим, что будет дальше»
16:46
Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал «СЭ» сборы команды в ОАЭ.
— Как ты свое будущее определяешь?
— Все мои мысли связаны со сборами. Я работаю на максимуме. Понимаю, что ситуация с моим временем может не поменяться. Мой агент работает с руководством. Посмотрим, что будет дальше.
— Какие у вас развлечения на сборах?
— На книжках сижу. Читаю про психологию. Но у всех по-разному. Проводим свободное время по-максимум.
(Артем Калинин)
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