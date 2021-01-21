Кутепов: «Мой агент работает с руководством «Спартака». Посмотрим, что будет дальше»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал «СЭ» сборы команды в ОАЭ.

— Как ты свое будущее определяешь?

— Все мои мысли связаны со сборами. Я работаю на максимуме. Понимаю, что ситуация с моим временем может не поменяться. Мой агент работает с руководством. Посмотрим, что будет дальше.

— Какие у вас развлечения на сборах?

— На книжках сижу. Читаю про психологию. Но у всех по-разному. Проводим свободное время по-максимум.

(Артем Калинин)