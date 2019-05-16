Кураньи считает назначение Цорна большой удачей для "Спартака"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал назначение Томаса Цорна на пост генерального директора "Спартака". Он назвал его большой удачей для московского клуба.

– В "Динамо" в свое время вы оказались при участии Томаса Цорна. Знаете, что он стал гендиректором "Спартака"?

– Вот это новость! Обязательно поздравлю его сразу после нашего интервью, – приводит "Спорт день за днем" слова Цорна. – Мы в очень хороших отношениях, считаю, что назначение Томаса – большая удача для "Спартака". Он отлично знает как российский, так и мировой футбол. Действительно, в свое время Цорн сделал все для моего перехода в "Динамо", его роль была ключевой. Уже после того трансфера можно было сказать: Томас отлично разбирается в футболистах (смеется).

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