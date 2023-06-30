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Сегодня, 10:41

Президент «Урала» Иванов прокомментировал инцидент с полицейским, который не пускал его на матч против «Триумфа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с полицейским в Алапаевске, который не пропускал его на игру, в которой екатеринбуржцы встречались с местным «Триумфом».

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», — цитирует Иванова РИА «Новости».

«Урал» разгромил «Триумф» в выставочном матче (13:0).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230630/ivanov-1881359736.html
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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