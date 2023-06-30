Президент «Урала» Иванов прокомментировал инцидент с полицейским, который не пускал его на матч против «Триумфа»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с полицейским в Алапаевске, который не пропускал его на игру, в которой екатеринбуржцы встречались с местным «Триумфом».
«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», — цитирует Иванова РИА «Новости».
«Урал» разгромил «Триумф» в выставочном матче (13:0).
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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|22.07
|00:00
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