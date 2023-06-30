Президент «Урала» Иванов прокомментировал инцидент с полицейским, который не пускал его на матч против «Триумфа»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с полицейским в Алапаевске, который не пропускал его на игру, в которой екатеринбуржцы встречались с местным «Триумфом».

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», — цитирует Иванова РИА «Новости».

«Урал» разгромил «Триумф» в выставочном матче (13:0).