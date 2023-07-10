Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:46

Думбия отреагировал на слухи о своем переписанном возрасте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сейду Думбия — Кевин Кураньи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что он намного старше, чем написано в документах.

В 2020 году российский тренер Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в ЦСКА, сравнил показатели Думбия с 70-летним человеком.

— Сколько вам лет?

— 35.

— Говорят, вам сейчас 55 лет...

— У каждого свое мнение на этот счет.

— Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.

— Серьезно? Не видел такого.

— Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.

— У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.

— Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?

— 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, — цитирует Думбия «РБ Спорт».

Ранее ивуариец приехал на BetBoom Братский кубок, в котором ЦСКА дважды встречался с «Динамо». Армейцы уступили в обоих матчах — 0:5 и 3:6. Сейду вышел на поле в первой игре.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. В его активе 150 матчей за армейцев, 95 мячей и 36 голевых передач. Его последним клубом был мальтийский «Хамрун Спартанс», который форвард покинул летом 2021 года.

Кроме того, в Европе Думбия играл за «Сьон», «Жирону», «Спортинг», «Рому», «Базель» и «Ньюкасл». На его счету 9 голов в 39 матчах за сборную Кот-д'Ивуара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sejdu-dumbiya-mne-35-let-mozhete-ne-somnevat-sya/?ysclid=ljv9udxeyg957047836
Сейду Думбия
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Нападающие «Фенербахче» Джеко и Батшуайи не стали общаться с журналистами после матча с «Зенитом»
Семак заявил, что еще не определился с основным вратарем «Зенита» на сезон
Семак: «Зачем «Зениту» Фернандес? Марио пока у нас нет. С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану»
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо, который получил травму в матче с «Фенербахче»
Михаил Кержаков: «По ощущениям, «Зенит» готов к матчу за Суперкубок»
Тренер «Фенербахче» о поражении от «Зенита»: «Уровень игры был хорошим. Мы не были готовы на сто процентов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васютин: «Миша Кержаков был в полном порядке в матче с «Фенербахче»

Кураньи объяснил, почему сыграл в Братском кубке с ЦСКА всего одну минуту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости