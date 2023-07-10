Думбия отреагировал на слухи о своем переписанном возрасте
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что он намного старше, чем написано в документах.
В 2020 году российский тренер Леонид Слуцкий, работавший с форвардом в ЦСКА, сравнил показатели Думбия с 70-летним человеком.
— Сколько вам лет?
— 35.
— Говорят, вам сейчас 55 лет...
— У каждого свое мнение на этот счет.
— Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.
— Серьезно? Не видел такого.
— Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.
— У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.
— Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?
— 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой, — цитирует Думбия «РБ Спорт».
Ранее ивуариец приехал на BetBoom Братский кубок, в котором ЦСКА дважды встречался с «Динамо». Армейцы уступили в обоих матчах — 0:5 и 3:6. Сейду вышел на поле в первой игре.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. В его активе 150 матчей за армейцев, 95 мячей и 36 голевых передач. Его последним клубом был мальтийский «Хамрун Спартанс», который форвард покинул летом 2021 года.
Кроме того, в Европе Думбия играл за «Сьон», «Жирону», «Спортинг», «Рому», «Базель» и «Ньюкасл». На его счету 9 голов в 39 матчах за сборную Кот-д'Ивуара.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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