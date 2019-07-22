Кухарчик перешел из "Легии" в "Урал". Он забивал "Спартаку"

Нападающий Михал Кухарчик перешел из "Легии" в "Урал", сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Сроки соглашения с 28-летним польским футболистом не уточняются.

Форвард будет выступать за "Урал" под 18-м номером. В прошлом сезоне Кухарчик провел за "Легию" 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. В активе нападающего 9 матчей в составе сборной Польши и один гол.

Ранее Кухарчик выступал за польский "Свит". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Форвард забивал в ворота "Спартака" в 2011-м в матче квалификации Лиги Европы.

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