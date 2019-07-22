Кухарчик перешел из "Легии" в "Урал". Он забивал "Спартаку"

Нападающий Михал Кухарчик перешел из "Легии" в "Урал", сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Сроки соглашения с 28-летним польским футболистом не уточняются.
Форвард будет выступать за "Урал" под 18-м номером. В прошлом сезоне Кухарчик провел за "Легию" 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. В активе нападающего 9 матчей в составе сборной Польши и один гол.
Ранее Кухарчик выступал за польский "Свит". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 миллион евро.
Форвард забивал в ворота "Спартака" в 2011-м в матче квалификации Лиги Европы.
🇵🇱Михал Кухарчик - новичок #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) 22 июля 2019 г.
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Подробности: https://t.co/QgST49OClg pic.twitter.com/8MqKa5bQ8D
Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/mihal-kuharchik-novichok-fk-ural