Промес прибудет в Москву не ранее следующей недели

Как стало известно «СЭ», прибытие голландского футболиста «Аякса» Квинси Промеса в Москву в том случае, если руководство амстердамского клуба одобрит его переход в «Спартак», в российскую столицу следует ожидать не ранее следующей недели.

Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые предложили «Аяксу» три варианта сделки по игроку.

В том случае, если амстердамцы выберут один из предложенных вариантов, 29-летнему Промесу для прибытия в расположение «Спартака» потребуется российская виза и разрешение на работу в России. Что касается медосмотра, который иностранные футболисты «Спартака» часто проходят в Риме, его Квинси вполне может пройти и в Москве.

Таким образом, если сделка по игроку все же будет успешно завершена, произойдет это под занавес трансферного окна. Что практически исключает вероятность участия Промеса в кубковом матче с «Динамо», намеченном на 20 февраля.

(Артем Калинин)