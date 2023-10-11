Кудряшов считает, что «Факел» сможет остаться в РПЛ по итогам сезона

Защитник «Факела» Федор Кудряшов высказался о матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Не хватило голов для победы, я думаю, что в первом тайме команда здорово себя проявила и владела преимуществом. Во втором тайме кое-что не получилось, наверное, не было той агрессии, ребята немного подсели, началась игра туда-сюда. И мы, и «Динамо» могли забить гол, но, к сожалению или к счастью, игра завершилась со счетом 0:0. Очко на выезде в матче против «Динамо» является неплохим результатом. У нас есть задача, которую мы постараемся выполнить. Это остаться в премьер-лиге и, дай бог, избежать попадания в зону стыковых матчей. Я думаю, что эта задача нам по силам, мы сможем ее реализовать», — приводит ТАСС слова Кудряшова.

На данный момент «Факел» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 11 туров. 21 октября воронежская команда на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.