Кучаеву нравится плотный график матчей

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что ему нравится играть часто. Красно-синие в этом сезоне помимо Тинькофф-РПЛ выступают в Лиге Европы.

— На самом деле, в таком графике даже лучше играть, потому что частые игры, меньше тренировок, — сказал Кучаев. — Каждому нравится больше играть, чем тренироваться. Восстановление стандартное у меня. Оно ни чем не отличается после восстановления от травмы. Просто оно стало профессиональнее, но ничего сверхъестественного не делаю.