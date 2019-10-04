Кто из нынешнего состава ЦСКА может повторить гол Вагнера Лава?

РПЛ вспомнила гол бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, который он забил в ворота «Ростова». Бразилец пробил издалека точно в девятку.

Вагенр Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год с перерывами на аренду. Сейчас он играет за «Коринтианс».

— Кто из нынешнего состава может повторить такое?, — отмечается в сообщении РПЛ.