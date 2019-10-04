Кто из нынешнего состава ЦСКА может повторить гол Вагнера Лава?
13:22
РПЛ вспомнила гол бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, который он забил в ворота «Ростова». Бразилец пробил издалека точно в девятку.
Вагенр Лав выступал за армейцев с 2004 по 2013 год с перерывами на аренду. Сейчас он играет за «Коринтианс».
— Кто из нынешнего состава может повторить такое?, — отмечается в сообщении РПЛ.
? Помните этот голешник Вагнера Лава в ворота «Ростова»?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 4, 2019
?? Кто из нынешнего состава @pfc_cska может повторить такое?#РПЛ #ЦСКА #ЦСКАРостов pic.twitter.com/VTmR9fIJjQ