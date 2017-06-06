Кто будет помогать Каррере в "Спартаке"

Как стало известно "СЭ", в сезоне-2017/18 помощниками Массимо Карреры в "Спартаке", помимо уже входящих в его штаб, станут 45-летний тренер-ассистент Аттила Мальфатти и 59-летний специалист по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Последний должен прибыть в Москву уже 9 июня, тогда как Мальфатти – 11-го.

Напомним, что Каррера подписал новое соглашение с красно-белыми и будет работать с командой до 31 мая 2019 года. Чемпионы России выйдут из отпуска в конце этой недели. (Вячеслав КОРОТКИН)