Кто будет помогать Каррере в "Спартаке"

Как стало известно "СЭ", в сезоне-2017/18 помощниками Массимо Карреры в "Спартаке", помимо уже входящих в его штаб, станут 45-летний тренер-ассистент Аттила Мальфатти и 59-летний специалист по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Последний должен прибыть в Москву уже 9 июня, тогда как Мальфатти – 11-го.
Напомним, что Каррера подписал новое соглашение с красно-белыми и будет работать с командой до 31 мая 2019 года. Чемпионы России выйдут из отпуска в конце этой недели. (Вячеслав КОРОТКИН)
Островзаячий
Какой штаб может быть у тренера, который никогда не работал главным. Просто по итальянскому поговорить не с кем. Новые люди, время познакомиться с игроками, а тем более с их возможностями мало. Хорошо Зенит опять затеял перестройку. ЦСКА главный фаворит.
08:51 7 июня
Mangust071
grroznyi85 Еще один тренер по физподготовке? А испанского тренера Нойя Сальсеса куда денут тогда?_______2 тренера по физ подготовке, такое было уже при Аленичеве! (Саматов по моему)
08:19 7 июня
RW.irk
andreichf много камней было брошено в огород Бердыева за то, что он со своей бригадой ходит. а чем Каррера от него отличается? Привел ту же бригаду, только не сразу. а в течении года. ============= Улыбнул)) Вообще-то каждый тренер имеет СВОЙ штаб. Как раз было удивительно, что Каррера весь сезон отработал вообще без помощников. Были лишь оставшиеся от Аленичева тренер-аналитик и тренер вратарей. А что касаемо Бердыева, так у него своя бригада из человек 20 состоит, наверное)) У него только в штабе 8 человек своих. А еще он хотел своих людей в клубе, на базе и даже в академии. Как бы есть небольшая разница с привозом второго тренера и специалиста по физподготовке, не?))
22:52 6 июня
spartakch
Д'Урбано ставил физику сборной Италии по волейболу на РИО-2016
22:37 6 июня
suff1x
смысл менять физика? команда в этом году весьма неплоха была. вот расслабленность бы искоренить ("крылья", "арсенал", да и "ростов")...
22:34 6 июня
П_о_в_а_р
Хорошее усиление в помощь нам с Массимо. Джорджо будет капустку шинковать, а Атилла гуляш знатный делает. Вывод: Спартак опять чемпион.
22:06 6 июня
andreichf
много камней было брошено в огород Бердыева за то, что он со своей бригадой ходит. а чем Каррера от него отличается? Привел ту же бригаду, только не сразу. а в течении года.
22:03 6 июня
баламошка
Тарасовский борщ и багаж Аленичева)
21:58 6 июня
Хряк
Bibigon2000 будогоського забыли! 21:08--------------Не питайсо на помойке, бомжара)))
21:11 6 июня
grroznyi85
Еще один тренер по физподготовке? А испанского тренера Нойя Сальсеса куда денут тогда?
21:10 6 июня
Bibigon2000
будогоського забыли!
21:08 6 июня