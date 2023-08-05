«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»
«Крылья Советов» забили 10 мячей в трех первых турах чемпионата России-2023/24.
Дважды самарцы огорчили «Ахмат», трижды — «Динамо», пять раз — «Ростов».
Ранее только трем клубам удавалось добраться двузначной суммы мячей за три матча. Причем чаще самарцев отличались только «Спартак» — 1995, «Зенит» — 2005 и владеющий рекордом турнира «Зенит» — 2014/15.
Все клубы, которые забивали 10 и более голов в первых трех турах чемпионата
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
Итоговое место
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1, Урал (г) — 2:1
|
14-2
|
1-е
|
2005
|
Зенит
|
Властимил Петржела
|
Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0, Терек (д) -5:1
|
12-2
|
6-е
|
1995
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
Уралмаш (д) — 5:1, Текстильщик (г) — 2:2, Динамо-Газовик — 4:1
|
11-4
|
3-е
|
2014/15
|
Динамо
|
Станислав Черчесов
|
Ростов (д) — 7:3, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0
|
10-5
|
4-е
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) -3:2
|
10-5
|
1-е
|
2023/24
|
Крылья Советов
|
Игорь Осинькин
|
Ахмат (г) — 2:1, Динамо (д) — 3:3, Ростов (д) — 5:1
|
10-5
|
?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0