«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»

«Крылья Советов» забили 10 мячей в трех первых турах чемпионата России-2023/24.

Дважды самарцы огорчили «Ахмат», трижды — «Динамо», пять раз — «Ростов».

Ранее только трем клубам удавалось добраться двузначной суммы мячей за три матча. Причем чаще самарцев отличались только «Спартак» — 1995, «Зенит» — 2005 и владеющий рекордом турнира «Зенит» — 2014/15.

Все клубы, которые забивали 10 и более голов в первых трех турах чемпионата