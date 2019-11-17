«Крылья Советов» забили 7 голов своей молодежке

«Крылья Советов» провели контрольный матч против своей молодежной команды. Игра состоялась на клубной базе. Хет-трик в составе основы самарцев оформил Деян Радонич, дубль сделал Александр Соболев.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Самара) — «Крылья Советов"-м (Самара) — 7:1 (4:1)

Голы у основы: Радонич (3), Соболев (2), Терехов, Зиньковский.

«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников), Чичерин, Бурлак, Чернов, Полуяхтов (Якуба), Гацкан (Мияйлович), Тимофеев, Зиньковский, Терехов, Радонич, Соболев.

«Крылья Советов"-м: Конюхов (Бельтюков), Сапов, Лысцов, Нестеров (Давыдов), Соколов (Горбунов), Смирнов (Шамаев), Киселев, Тюрин, Матахадзе, Голенков (Команцев), Молчанов (Шерстнев).