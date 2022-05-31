Агент Бикфалви рассказал о желании футболиста перейти в топ-клуб РПЛ

Даниель Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал подробности о дальнейшей карьере футболиста.

«Останется ли Эрик в России и «Урале»? Он чувствует себя очень хорошо в России и у него контракт еще на два года с клубом. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб», — цитирует Драгоша Sport24.

В сезоне-2021/22 34-летний румынский футболист провел за «Урал» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Урал» занял 12-е место, набрав 33 очка в 30 турах.