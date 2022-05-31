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Сегодня, 14:03

Агент Бикфалви рассказал о желании футболиста перейти в топ-клуб РПЛ

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Даниель Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал подробности о дальнейшей карьере футболиста.

«Останется ли Эрик в России и «Урале»? Он чувствует себя очень хорошо в России и у него контракт еще на два года с клубом. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб», — цитирует Драгоша Sport24.

В сезоне-2021/22 34-летний румынский футболист провел за «Урал» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Урал» занял 12-е место, набрав 33 очка в 30 турах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-31-agent-bikfalvi-ostanetsyali-erik-v-urale-u-nego-yest-zhelaniye-pereyti-v-top-klub-rpl
Эрик Бикфалви
РПЛ
ФК Урал
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Краснодар

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И К Ж
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