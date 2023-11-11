«Крылья Советов» — «Урал»: Шитов вывел хозяев вперед
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» — 2:1.
20-летний нападающий забил на 66-й минуте.
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|
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|25
|
4
|ЦСКА
|15
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|2
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|25
|
5
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|14
|5
|7
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|22
|
6
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|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
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|
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Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
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|4
|
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Маркус Вендел
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|И
|К
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Виктор Александров
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|1
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