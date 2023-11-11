«Крылья Советов» — «Урал»: хозяева лидируют с минимальным преимуществом после первого тайма
«Крылья Советов» лидируют после первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» — 1:0.
На 14-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отрыл счет в матче успешно реализовав пенальти. На 20-й минуте самарцы могли удвоить преимущество, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отбил пенальти защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы.
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Факел – ЦСКА
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|- : -
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|19:30
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Зенит – Краснодар
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|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
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Динамо – Оренбург
|- : -
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|
Сочи – Рубин
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Квинси Промес
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