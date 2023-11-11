«Крылья Советов» — «Урал»: хозяева лидируют с минимальным преимуществом после первого тайма

«Крылья Советов» лидируют после первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» — 1:0.

На 14-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отрыл счет в матче успешно реализовав пенальти. На 20-й минуте самарцы могли удвоить преимущество, однако вратарь «Урала» Илья Помазун отбил пенальти защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы.