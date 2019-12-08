РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья Советов» — «Урал»: Эль-Кабир забил со штрафного

15:40
Теги:

Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир отличился в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Команда из Екатеринбурга получила прав на штрафной удар на углу штрафной. Эль-Кабир нанес удар в ближний угол, к чему Сергей Рыжиков оказался не готов. Голкипер дотянулся до мяча, но не смог отбить его.

Крылья Советов — Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир