«Крылья Советов» — «Урал»: Эль-Кабир забил со штрафного
15:40
Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир отличился в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Команда из Екатеринбурга получила прав на штрафной удар на углу штрафной. Эль-Кабир нанес удар в ближний угол, к чему Сергей Рыжиков оказался не готов. Голкипер дотянулся до мяча, но не смог отбить его.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...