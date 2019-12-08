Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир отличился в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Команда из Екатеринбурга получила прав на штрафной удар на углу штрафной. Эль-Кабир нанес удар в ближний угол, к чему Сергей Рыжиков оказался не готов. Голкипер дотянулся до мяча, но не смог отбить его.

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