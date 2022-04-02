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Сегодня, 14:16

«Это уже не команда, это дворовый сброд». Ветеран ЦСКА — о выступлении «Рубина»

Ветеран ЦСКА заявил, что футболиста «Рубина» специально проигрывают матчи
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» последние результаты «Рубина» в Тинькофф чемпионате России. 1 апреля казанцы на своем поле проиграли «Химкам» со счетом 2:3.

«Команда у Слуцкого разбалансирована. Это уже не команда, это дворовый сброд, даже хуже. Нужно принимать экстренные меры. Проблема в игроках. Команда может даже избавляется от Слуцкого, не хотят видеть этого тренера. Всех надо выгонять! Они могут специально сливать матчи, плевать они хотели на контрактные обязательства. Будут получать деньги дальше. Надо смотреть в корень проблемы. Так играть невозможно», — сказал Пономарев «СЭ».

В премьер-лиге казанцы потерпели уже три поражения подряд и на данный момент с 25 очками идут на десятом месте в РПЛ. Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Химки
Голы
Онугха, 56 (1:0), Глушаков, 60 (1:1), Кухарчук, 62 (1:2), Тихий, 84 (2:2), Волков, 90 (2:3)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Бакаев (Игнатьев, 78) Апшацев (Кузнецов, 67) Зуев (Фаттахов, 89) Мусаев Самошников Кучаев Онугха
Химки
Лантратов Тихий Волков Боженов Глушаков Сабович (Идову, 55) Главчич (Магомедов, 55) Камышев (Григалава, 85) Кухарчук Мирзов Руденко (Долгов, 68)
Предупреждения
Зуев 53’, Самошников 79’  -  Боженов 77’, Лантратов 82’, Магомедов 90+3’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону) Хатуев (Грозный)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болотенков (Москва)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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 12 1 3
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