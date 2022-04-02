Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» последние результаты «Рубина» в Тинькофф чемпионате России. 1 апреля казанцы на своем поле проиграли «Химкам» со счетом 2:3.

«Команда у Слуцкого разбалансирована. Это уже не команда, это дворовый сброд, даже хуже. Нужно принимать экстренные меры. Проблема в игроках. Команда может даже избавляется от Слуцкого, не хотят видеть этого тренера. Всех надо выгонять! Они могут специально сливать матчи, плевать они хотели на контрактные обязательства. Будут получать деньги дальше. Надо смотреть в корень проблемы. Так играть невозможно», — сказал Пономарев «СЭ».

В премьер-лиге казанцы потерпели уже три поражения подряд и на данный момент с 25 очками идут на десятом месте в РПЛ. Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.