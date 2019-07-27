14:31 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" сравняли счет в матче с "Уфой". Видео

0
Обсудить

Полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович сравнял счет в матче третьего тура чемпионата России против "Уфы" на 25 минуте встречи ударом с 27 метров в дальнюю "девятку".Счет в матче - 1:1.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ