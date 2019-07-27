"Крылья Советов" сравняли счет в матче с "Уфой". Видео

Полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович сравнял счет в матче третьего тура чемпионата России против "Уфы" на 25 минуте встречи ударом с 27 метров в дальнюю "девятку".Счет в матче - 1:1.

📹 Срджан Мияйлович сравнял счет всего через несколько минут после первого пропущенного мяча «Крыльев»



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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/KRUCz7ono7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 27, 2019

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