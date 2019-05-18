"Крылья Советов" - "Спартак": за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

На 17-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Спартак" арбитр Василий Казарцев принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте полузащитник самарцев Рабиу сначала без фола отобрал мяч у Ещенко, а спустя секунды уже с нарушением правил сыграл против Мельгарехо. Судья правильно разобрался в случившемся и наказал игрока "Крыльев" 11-метровым ударом. (Александр Бобров)

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