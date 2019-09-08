«Крылья Советов» разгромили молодежку, Божович остался доволен

«Крылья Советов» в контрольном матче обыграли молодежный состав самарцев со счетом 7:1. Голы забили Максим Канунников, Антон Зиньковский (дубль), Деян Радонич (дубль), Антон Терехов и Данила Смирнов.

При счете 7:0 молодежный состав смог отыграть один мяч — гол забил Никита Саликов.

— Есть несколько причин, по которым мы проводим спарринги с нашей молодежной командой, — отметил главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович. — Нам важно следить за младшими ребятами, иметь понимание, как они чувствуют себя в играх против основного состава. Отмечу, что несмотря на результат по итогам двух таймов, в первой половине встречи молодежь оказывала достойное сопротивление, смотрелась неплохо, но пока, чтобы действовать так всю игру ребятам не хватает физических сил и опыта. Отсюда и крупный счет по итогу.

Для тренерского штаба основного состава такие спарринги, в первую очередь, — хорошая возможность выявить проблемы в игре наших футболистов, отметить наиболее слабые места и частые ошибки, чтобы потом на тренировках работать над их исправлением. Также в этих матчах есть возможность задействовать максимальное количество игроков, в том числе и тех, кто только набирает форму — сегодня полный матч сыграли Виталий Лысцов и Геннадий Киселев, один тайм — Тарас Бурлак. Я остался доволен ребятами, постепенно они набирают форму.