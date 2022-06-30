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«Акрон» разгромил «Крылья Советов» в товарищеском матче. Команды провели три тайма и получили по удалению

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Крылья Советов» проиграли «Акрону» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки — 0:3.

У «Акрона» забили Евгений Песегов и Святослав Кожедуб, еще один мяч в свои ворота отправил защитник самарцев Матео Барач.

Согласно формату товарищеской встречи команды провели на поле три тайма вместо двух.

На 22-й минуте красную карточку получил футболист «Акрона» Антон Килин, а на 36-й минуте удалился игрок самарцев Денис Якуба. По договоренности клубов после удалений производились замены, у обеих команд на поле оставались 11 человек.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Крылья Советов» — «Акрон» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Барач, 8 — в свои ворота (0:1). Песегов, 36 — с пенальти (0:2). Кожедуб, 90+30 (0:3).

«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46. Фролов, 90+1), Горшков (Хлусов, 90+1), Барач (Солдатенков, 46), Костанца (Бейл, 46. Тоцкий, 90+1), Гапонов (Тепляков, 90+1), Пиняев (Липовой, 46), Глушенков (Цыпченко, 46), Якуба (Иванисеня, 36), Ежов (Салтыков, 90+1), Коваленко (Витюгов, 46), Арустамян (Соколов, 46).

«Акрон»: Волков, Шакуро (Левин, 66), Зуев (Корцов, 66), Рогач (Еремин, 80), Палиенко, Килин (Матвеев, 66), Песегов (Сасин, 66), Савичев (Кожедуб, 90+1), Чудин (Малышев, 66), Гираев, Макаров (Бойцов, 80. Марухин, 22).

Предупреждения: Бейл, 90+7. Сасин, 90+14. Корцов, 90+25.

Удаления: Килин, 22. Якуба, 36.

30 июня. Казань. Стадион «Центральный».

Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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