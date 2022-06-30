«Акрон» разгромил «Крылья Советов» в товарищеском матче. Команды провели три тайма и получили по удалению
«Крылья Советов» проиграли «Акрону» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки — 0:3.
У «Акрона» забили Евгений Песегов и Святослав Кожедуб, еще один мяч в свои ворота отправил защитник самарцев Матео Барач.
Согласно формату товарищеской встречи команды провели на поле три тайма вместо двух.
На 22-й минуте красную карточку получил футболист «Акрона» Антон Килин, а на 36-й минуте удалился игрок самарцев Денис Якуба. По договоренности клубов после удалений производились замены, у обеих команд на поле оставались 11 человек.
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеский матч
«Крылья Советов» — «Акрон» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Барач, 8 — в свои ворота (0:1). Песегов, 36 — с пенальти (0:2). Кожедуб, 90+30 (0:3).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46. Фролов, 90+1), Горшков (Хлусов, 90+1), Барач (Солдатенков, 46), Костанца (Бейл, 46. Тоцкий, 90+1), Гапонов (Тепляков, 90+1), Пиняев (Липовой, 46), Глушенков (Цыпченко, 46), Якуба (Иванисеня, 36), Ежов (Салтыков, 90+1), Коваленко (Витюгов, 46), Арустамян (Соколов, 46).
«Акрон»: Волков, Шакуро (Левин, 66), Зуев (Корцов, 66), Рогач (Еремин, 80), Палиенко, Килин (Матвеев, 66), Песегов (Сасин, 66), Савичев (Кожедуб, 90+1), Чудин (Малышев, 66), Гираев, Макаров (Бойцов, 80. Марухин, 22).
Предупреждения: Бейл, 90+7. Сасин, 90+14. Корцов, 90+25.
Удаления: Килин, 22. Якуба, 36.
30 июня. Казань. Стадион «Центральный».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -