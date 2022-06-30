Кассьерра: «Барриос сказал, что я буду чувствовать себя в «Зените» как дома»

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра рассказал, что перед переходом в «Зенит» советовался со своим соотечественником Вильмаром Барриосом, который выступает за команду из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 30 июня, Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи». Форвард подписал контракт на 3 года с опцией продления еще на 1 год.

«У меня была возможность поговорить с Барриосом. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было еще проще решиться на переезд. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кассьерры.

В сезоне-2021/22 Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».