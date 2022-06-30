Кассьерра: «Барриос сказал, что я буду чувствовать себя в «Зените» как дома»
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра рассказал, что перед переходом в «Зенит» советовался со своим соотечественником Вильмаром Барриосом, который выступает за команду из Санкт-Петербурга.
Сегодня, 30 июня, Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи». Форвард подписал контракт на 3 года с опцией продления еще на 1 год.
«У меня была возможность поговорить с Барриосом. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было еще проще решиться на переезд. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кассьерры.
В сезоне-2021/22 Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Сочи».
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -