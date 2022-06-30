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Бывший игрок «Локомотива»: «Миранчуки часто предъявляли друг другу: один обрезал — другой сразу на него налетает»

Бывший футболист «Локомотива» рассказал, какими были отношения братьев Миранчуков в молодежной команде
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Андреа Чуканов рассказал, чем ему запомнились отношения Алексея и Антона Миранчуков в молодежной команде железнодорожников.

«Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причем частенько Антон мог напихать Леше. Происходило все на очень повышенных тонах», — приводит Sport24 слова Чуканова.

Братья Миранчуки присоединились к «Локомотиву» в 2012 году. Алексей выступал за команду до сентября 2020 года, после чего перешел в «Аталанту», а Антон до сих пор играет за московский клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-30-eks-futbolist-loko-miranchuki-postoyanno-predyavlyali-drug-drugu-odin-obrezal-drugoy-srazu-na-nego-naletayet
Алексей Миранчук
Андреа Чуканов
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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