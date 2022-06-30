Бывший футболист «Локомотива» Андреа Чуканов рассказал, чем ему запомнились отношения Алексея и Антона Миранчуков в молодежной команде железнодорожников.

«Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причем частенько Антон мог напихать Леше. Происходило все на очень повышенных тонах», — приводит Sport24 слова Чуканова.

Братья Миранчуки присоединились к «Локомотиву» в 2012 году. Алексей выступал за команду до сентября 2020 года, после чего перешел в «Аталанту», а Антон до сих пор играет за московский клуб.