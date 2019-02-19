"Крылья Советов" победили "Кольдинг", "Динамо" - "Иртыш"

"Крылья Советов" обыграли датский "Кольдинг" в контрольном матче - 2:1. В другой встрече "Динамо" взяло верх над "Иртышом" из Павлодара.

Товарищеские матчи

"Крылья Советов" (Россия) - "Кольдинг" (Дания) - 2:1 (1:0)

Голы: Ткачук, 6 (1:0). Зиньковский, 60 (2:0). Йенсен, 70 (2:1).

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов, Карпов, Тигиев (Зотов, 46), Ткачук, Тимофеев, Мияйлович (Киселев, 65), Зиньковский, Яковлев, Вучичевич.

"Динамо" (Россия) - "Иртыш" (Казахстан) - 2:0 (1:0)

Голы: Панченко, 38 (1:0). Грулев, 52 (2:0).

"Динамо": Лещук, Рыков (Глущенков, 60), Рауш, Липовой, Калачев, Соу, Грулев, Кардозу, Москвичев (Панин, 70), Слепов (Демьянов, 70), Панченко.