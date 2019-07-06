"Крылья Советов" переиграли "Целе" в контрольном матче

"Крылья Советов" обыграли "Целе" в товарищеском матче на сборе в Австрии – 2:1. В составе самарского клуба отличились Деян Радоньич и Антон Терехов.

Заключительный матч на сборе "Крылья" проведут с "Краснодаром". 8 июля самарцы вернутся домой.

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"Целе" – "Крылья Советов" – 1:2 (0:1)

Голы: Радонич, 27 (0:1). Визингер, 54 – с пенальти (1:1). Терехов, 79 (1:2).

"Крылья Советов": Овсянников (Конюхов, 46), Чичерин, Зотов, Рохель, Кабутов (Полуяхтов, 46), Якуба, Терехов, Смирнов (Антон, 85), Гасилин (Зиньковский, 59), Голенков (Гынсарь, 59), Радонич (Соболев, 46).

6 июля. Целе. Стадион "Stadion Z'dezele".