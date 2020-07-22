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«Крылья Советов» не стали комментировать решение «Химок» заявиться в РПЛ

14:02
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и главный тренер команды Андрей Талалаев отказались комментировать «СЭ» решение «Химок» выступать в следующем сезоне в Тинькофф-РПЛ.

Самарский клуб, который уже лишился возможности подняться выше предпоследнего в чемпионате России, будет выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ. (Севастиан Терлецкий)

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