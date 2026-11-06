«Крылья Советов» могут обойти «Оренбург» в таблице РПЛ

Очная встреча 14-го тура позволит самарцам опередить соперника в случае победы.

Перед матчем у «Оренбурга» 17 очков и восьмое место. «Крылья Советов» идут девятыми с 15 очками. Самарский клуб в 13 турах одержал три победы, шесть раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Если «Крылья» победят 8 ноября, на их счету станет 18 очков, а у «Оренбурга» останется 17. Ничья сохранит преимущество гостей по очкам: 18 против 16. Победа «Оренбурга» увеличит его отрыв от самарцев до пяти очков.

В предыдущем туре «Крылья Советов» уступили «Зениту» со счетом 0:3, а «Оренбург» сыграл 0:0 с ЦСКА. Очный матч команд в Самаре начнется в 14.00 мск.