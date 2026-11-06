Глушенков и Соболев подходят к 14-му туру РПЛ с десятью голами

Два футболиста «Зенита» делят первое место в списке бомбардиров чемпионата России.

После 13 туров у Максима Глушенкова и Александра Соболева по десять забитых мячей. Ближайший преследователь — полузащитник ЦСКА Иван Обляков, у которого семь голов. «Зенит» за 13 игр забил 30 мячей и возглавляет турнирную таблицу с 30 очками.

В предыдущем туре Соболев оформил дубль в гостевой встрече с «Крыльями Советов» (3:0). До матча в Самаре у форварда было восемь голов в чемпионате. Два мяча позволили ему сравняться с Глушенковым.

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» примет «Ростов». Если один из этих двух игроков отличится, а другой нет, автор гола выйдет вперед во внутрикомандной гонке бомбардиров. При этом положение в общем списке РПЛ будет зависеть и от результативности других участников тура.