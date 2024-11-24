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Судейство

Сегодня, 15:55

«Крылья Советов» — «Ахмат»: пенальти в ворота самарцев назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции

На 63-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» судья Павел Шадыханов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Но после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Цыганка рефери изменил свое решение и все-таки наказал хозяев поля пенальти.

В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать. В чем же тогда заключается его фол?

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Шадыханову показали на мониторе не контакт игроков, а их расположение в штрафной площади. То есть, предположу, обсуждалось, нужно ли удалять Ороза, лишил ли он Садулаева явной возможности забить гол. Когда же настал черед крупного плана, непосредственно столкновения, судья уже отвернулся от монитора и ушел.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Крылья Советов» вышли вперед в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.

«Крылья Советов» вырвали победу над «Ахматом» благодаря голу Дмитриева в концовке матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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