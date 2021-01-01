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«Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу РПЛ в 2021 году». «Локомотив» — о фото игрока на коне

15:59
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«Локомотив» прокомментировал новогоднюю фотографию полузащитника Гжегожа Крыховяка.

На фото польский хавбек сидит верхом на лошади.

«Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в РПЛ в 2021 году», — говорится в сообщении «Локомотива».

Игроки «Локомотива» находятся в отпуске до 14 января, после чего приступят к тренировкам в Марбелье. Сбор продлится до 15 февраля. Первый матч РПЛ после паузы команда проведет 28 февраля против ЦСКА.

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