«Локомотив» прокомментировал новогоднюю фотографию полузащитника Гжегожа Крыховяка.

На фото польский хавбек сидит верхом на лошади.

«Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в РПЛ в 2021 году», — говорится в сообщении «Локомотива».

Игроки «Локомотива» находятся в отпуске до 14 января, после чего приступят к тренировкам в Марбелье. Сбор продлится до 15 февраля. Первый матч РПЛ после паузы команда проведет 28 февраля против ЦСКА.