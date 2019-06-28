20:08 | Футбол — РПЛ

Крыховяк присоединился к "Локомотиву" на сборе в Австрии

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Полузащитник "Локомотива"Гжегож Крыховяк прилетел в Австрию, где железнодорожники проводят предсезонный сбор.

Тренерский штаб разрешил нашему полузащитнику прилететь на австрийские сбор чуть позднее. Мы скучали, Гжег! – говорится в Твиттере московского клуба.

В сезоне 2018/19 Гжегож Крыховяк провел за "Локомотив" 39 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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