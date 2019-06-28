Крыховяк присоединился к "Локомотиву" на сборе в Австрии

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прилетел в Австрию, где железнодорожники проводят предсезонный сбор.
– Тренерский штаб разрешил нашему полузащитнику прилететь на австрийские сбор чуть позднее. Мы скучали, Гжег! – говорится в Твиттере московского клуба.
В сезоне 2018/19 Гжегож Крыховяк провел за "Локомотив" 39 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
👀 Кто это у нас тут? Гжегож Крыховяк присоединился к команде!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 28 июня 2019 г.
Тренерский штаб разрешил нашему полузащитнику прилететь на австрийские сбор чуть позднее. Мы скучали, Гжег! #РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/uvezOcNrAR
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