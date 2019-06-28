Крыховяк присоединился к "Локомотиву" на сборе в Австрии

👀 Кто это у нас тут? Гжегож Крыховяк присоединился к команде!

Тренерский штаб разрешил нашему полузащитнику прилететь на австрийские сбор чуть позднее. Мы скучали, Гжег! #РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/uvezOcNrAR