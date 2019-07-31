Крыховяк не планирует получать российское гражданство

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк заявил, что не думал получать российский паспорт. Также он поделился, как продвигается изучение русского языка.

– Об этом не думал, – приводит слова 29-летнего поляка официальный сайт "Локо". – Главное – говорить на русском не только с футболистами, но и в жизни. На тренировках я провожу по пять часов – все остальное время русский нужен в жизни.

– Уже можете читать на русском языке?

– Еще нет. Это очень трудно. Но понимаю, что важно читать и писать, а не только говорить.

– Сколько дней в неделю занимаетесь с репетитором?

– Учитель приходит ко мне один раз в неделю. Но каждый день я говорю на русском. Практика – лучший учитель.