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Крыховяк — лучший футболист «Локомотива» в ноябре

13:10
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Болельщики «Локомотива» определили лучшего футболиста команды по итогам ноября. Победу в четвертый раз за пять месяцев одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, сообщает официальный сайт клуба.

В ноябре хавбек забил гол «Краснодару», оформил дубль в матче с «Тамбовом» и закрепился на первом месте в списке бомбардиров «Локомотива».

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21461

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