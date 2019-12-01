Крыховяк — лучший футболист «Локомотива» в ноябре
13:10
Болельщики «Локомотива» определили лучшего футболиста команды по итогам ноября. Победу в четвертый раз за пять месяцев одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, сообщает официальный сайт клуба.
В ноябре хавбек забил гол «Краснодару», оформил дубль в матче с «Тамбовом» и закрепился на первом месте в списке бомбардиров «Локомотива».
Гжегож Крыховяк — лучший игрок «Локо» в ноябре по мнению болельщиков ??@GrzegKrychowiak набрал более 50% голосов и в четвёртый раз за пять месяцев признаётся лучшим ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2019
?? https://t.co/nVcY9wcfAf#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/rHdWPUOVfr
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