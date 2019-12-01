Болельщики «Локомотива» определили лучшего футболиста команды по итогам ноября. Победу в четвертый раз за пять месяцев одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, сообщает официальный сайт клуба.

В ноябре хавбек забил гол «Краснодару», оформил дубль в матче с «Тамбовом» и закрепился на первом месте в списке бомбардиров «Локомотива».

Гжегож Крыховяк — лучший игрок «Локо» в ноябре по мнению болельщиков ??@GrzegKrychowiak набрал более 50% голосов и в четвёртый раз за пять месяцев признаётся лучшим ?



?? https://t.co/nVcY9wcfAf#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/rHdWPUOVfr — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2019

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