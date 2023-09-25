Агент: «Личка дает Карраскалю почувствовать, что он важен»

Футбольный агент Пабло Боселли ответил на вопрос о том, как полузащитник Хорхе Карраскаль освоился в «Динамо».

«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и дает ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», — приводит «РБ Спорт» слова Боселли.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Карраскаль провел 5 матчей за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.