Кристоффер Олссон – о переходе в "Краснодар": "Познакомился с инфраструктурой клуба и принял решение"

Новичок "Краснодара" полузащитник Кристоффер Олссон рассказал клубной пресс-службе о том, что повлияло на его решение перейти в российскую команду, сообщает официальный сайт "быков".

– О том, что мной интересуется "Краснодар", узнал от своего агента. Это случилось в ноябре прошлого года, после матча Лиги Наций между Швецией и Россией, в котором я принял участие. Я знал, что это серьезная команда, где играет мой соотечественник и партнер по сборной Виктор Классон и до недавнего времени выступал капитан сборной Швеции Андреас Гранквист. Руководство клуба пригласило меня на пару дней в Краснодар, я прилетел, увидел все собственными глазами, познакомился с инфраструктурой клуба и уже на основании увиденного принял решение о переходе, – цитирует Ульссона пресс-служба "Краснодара".

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