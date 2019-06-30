Кристиян Бистрович: "Влашич постоянно говорил, как хочет остаться в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от тренировок на сборах в Австрии. Хавбек присоединился к армейцам с небольшим опозданием, поскольку был занят в сборной Хорватии, после чего получил дополнительный отпуск.

- Здорово снова вернуться в команду После сборной мне хотелось уже поиграть, ведь я давно не играл. Поэтому я очень счастлив и очень мотивирован, чтобы начать тренироваться и играть.

- Вы приехали сюда на машине?

- Да, меня подвезли мои родители.

- Сколько вы ехали?

- Недолго, где-то 2 часа и 20-40 минут.

- И после тренировочного сбора вы тоже поедете с родителями домой?

- Да, скорее всего. В Москву, я думаю, я полечу со своей девушкой.

- Смотрели матч с "Краснодаром"?

- Да, конечно. Как всегда на сборах, результат не так важен. Важно, чтобы все футболисты получали игровую практику. Очевидно, все были немного уставшими. Но это был хороший товарищеский матч.

- В сборной вы были вместе с Влашичем, когда он вел переговоры о подписании контракта с ЦСКА. Вы с ним обсуждали это?

- Да, мы вообще постоянно об этом говорили на протяжении второй части сезона. Он действительно очень хотел здесь остаться, постоянно говорил об этом, как ему важно договориться с "Эвертоном". И все это время он надеялся, что останется. К счастью для всех, он остался.