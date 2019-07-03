Кристиян Бистрович: "Помогаю Шарлие во всем"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итог матча с "Ростовом" (1:2) на Кубке Париматч Премьер.

- В товарищеских матчах межсезонья важнее всего получать игровое время, пробовать различные тактические схемы, - уверен хорват. - Мы готовимся к стартовым турам чемпионата и готовы на сто процентов.

- Ваше мнение о Паулино Гранеро?

- Он великолепный тренер, знает все о физическом состоянии игроков. ЦСКА очень повезло с этим тренером.

- Вы рады, что ваш друг Влашич остался в ЦСКА?

- Мы общались об этом всю вторую часть сезона, он очень хотел остаться в ЦСКА. Это хорошее место для его развития. К счастью для нас, он остался и согласился подписать полноценный контракт с клубом.

- Теперь с вами в команде Звонимир Шарлия. Что вы скажете о новичке?

- Всегда хорошо, когда приходит футболист из одного города и из одной команды с тобой. Я ему помогаю во всем и, надеюсь, он быстро адаптируется к российскому футболу и получит шанс. Мы играли с ним вместе еще в молодежных командах "Славен Белупо". Провели немного совместных тренировок в первой команде.

- Общались перед трансфером?

- Мы особо не общались. Обменялись несколькими сообщениями и все.

- Он готов заменить Бекао?

- Конечно. Надеюсь, он его заменит полноценно.

- Он лучше Бекао?

- Увидим.

- Вы уже понимаете русский язык?

- Я понимаю все, что связано с футбольными вещами. Но в разговорах на общие темы иногда пропускаю слова.

- Ваше любимое слово?

- "Штрафной"! Это очень интересное слово. (Гоша Чернов)

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