Кристиян Бистрович: "Помогаю Шарлие во всем"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итог матча с "Ростовом" (1:2) на Кубке Париматч Премьер.
- В товарищеских матчах межсезонья важнее всего получать игровое время, пробовать различные тактические схемы, - уверен хорват. - Мы готовимся к стартовым турам чемпионата и готовы на сто процентов.
- Ваше мнение о Паулино Гранеро?
- Он великолепный тренер, знает все о физическом состоянии игроков. ЦСКА очень повезло с этим тренером.
- Вы рады, что ваш друг Влашич остался в ЦСКА?
- Мы общались об этом всю вторую часть сезона, он очень хотел остаться в ЦСКА. Это хорошее место для его развития. К счастью для нас, он остался и согласился подписать полноценный контракт с клубом.
- Теперь с вами в команде Звонимир Шарлия. Что вы скажете о новичке?
- Всегда хорошо, когда приходит футболист из одного города и из одной команды с тобой. Я ему помогаю во всем и, надеюсь, он быстро адаптируется к российскому футболу и получит шанс. Мы играли с ним вместе еще в молодежных командах "Славен Белупо". Провели немного совместных тренировок в первой команде.
- Общались перед трансфером?
- Мы особо не общались. Обменялись несколькими сообщениями и все.
- Он готов заменить Бекао?
- Конечно. Надеюсь, он его заменит полноценно.
- Он лучше Бекао?
- Увидим.
- Вы уже понимаете русский язык?
- Я понимаю все, что связано с футбольными вещами. Но в разговорах на общие темы иногда пропускаю слова.
- Ваше любимое слово?
- "Штрафной"! Это очень интересное слово. (Гоша Чернов)
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