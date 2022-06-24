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Нобоа о признании лучшим игроком сезона в РПЛ: «Очень счастлив! Могу только сказать спасибо «Сочи»

Нобоа поблагодарил «Сочи» за награду лучшему футболиста сезона в РПЛ в прошлом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС признать его лучшим игроком сезона-2021/22.

«Я очень рад! Я счастлив выиграть такую награду, как лучший игрок сезона. Стараюсь в каждой игре! Могу только сказать спасибо всему «Сочи» за это: тренеры, доктора, работники клуба. Они помогали мне каждый день. Они мотивировали меня. Спасибо всем! Я очень счастлив!» — сказал Нобоа «СЭ».

В прошлом сезоне 37-летний Нобоа провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Футболист выступает в России с 2007 года.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1 миллион евро.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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