Источник: «Зенит» заплатит 5 миллионов евро «Сочи» за Кассьерру

«Зенит» заплатит 5 миллионов евро «Сочи» за нападающего Кассьерру

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра перейдет в «Зенит» за 5 миллионов евро, сообщает журналист Пипе Сиерра в Twitter.

По информации источника, петербургский клуб подпишет контракт с 25-летним колумбийцем по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.