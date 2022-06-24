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Источник: «Зенит» заплатит 5 миллионов евро «Сочи» за Кассьерру

«Зенит» заплатит 5 миллионов евро «Сочи» за нападающего Кассьерру
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра перейдет в «Зенит» за 5 миллионов евро, сообщает журналист Пипе Сиерра в Twitter.

По информации источника, петербургский клуб подпишет контракт с 25-летним колумбийцем по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/psierrar/status/1540147799022518274
Матео Кассьерра
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