«Крепись, молодежь, бати в здании». Братья Березуцкие на сборе ЦСКА в Кампоаморе

Бывшие защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, занявшие должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам, присоединились к команде на сборе в Кампоаморе.

-Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании, — подписано фото с футболистами в Twitter клуба.

Второй сбор в Кампоаморе пройдет с 29 января по 6 февраля, ЦСКА проведет четыре контрольных матча: со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).