«Краснодар» — «Торпедо»: Лебеденко сравнял счет

Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко сравнял счет в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:2. 39-летний россиянин отличился на 78-й минуте встречи.

Этот гол стал для Лебеденко вторым в РПЛ в сезоне-2022/23.